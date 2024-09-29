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Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан призналась, что переживает за дочь, актрису Елизавету Боярскую, так как она может столкнуться с обидами и непониманием детей.

Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь
Фото: instagram.com by личный аккаунт Елизаветы Боярской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По её словам, в своё время она стала меньше играть в кино, так как хотела как можно больше времени проводить с детьми — сыном Сергеем и дочерью Лизой. При этом её муж, актёр Михаил Боярский, уверен, что ради семьи она в целом отказалась от карьеры.

Лариса Луппиан не скрывает, что любит работу, любит кино и сцену, но истинное счастье нашла в детях. Однако за свою дочь, успешную и востребованную актрису, не может не переживать.

"А вот моя дочка Лиза, боюсь, с обидами своих детей столкнётся, потому что очень много снимается. Лиза, конечно, очень старается — разрывается на части, но проблема есть", — отметила мать Боярской в интервью для "Мосленты".

Елизавета Боярская вышла замуж за коллегу Максима Матвеева в 2010 году. Они воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов хотел отправиться в зону СВО.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
 

Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26 января 1953, Ташкент, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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