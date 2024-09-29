Михаил Ефремов просил отправить его в зону СВО танкистом: что пошло не так

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, отбывающий наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом, просил в 2022 году отправить его в зону специальной военной операции на Украине.
Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, актёр планировал быть танкистом, так как хорошо водит. Отмечается, что Ефремову удалось победить алкогольную зависимость за время пребывания в тюрьме.
По информации близкого знакомого артиста, родственники и руководство колонии отговорили осужденного от этой идеи — взамен ему предложили работу в швейном цеху. Сейчас он уже переведён в библиотеку, где выдаёт книги и пишет стихи.
Авторы канала утверждают, что адвокат артиста подготовил все необходимые документы для условно-досрочного освобождения артиста — при идеальном раскладе он сможет встретить Новый год дома.
Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП со смертельным исходом 8 июня 2020 года. В нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. В сентябре 2020 года суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР, РСФСР) — бывший советский и российский актёр театра и кино, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).
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