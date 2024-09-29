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Лев Лещенко раскрыл секрет, как им удалось прожить с женой 46 лет в счастливом браке

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Лев Лещенко в программе "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что они с супругой Ириной Багудиной постоянно играют в игры.

Лев Лещенко раскрыл секрет, как им удалось прожить с женой 46 лет в счастливом браке
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

Певец признался, что именно благодаря играм им удаётся поддерживать интерес в отношениях на протяжении длительного времени.

"После завтрака мы обязательно играем две партии в нарды, после обеда мы обязательно играем две партии в нарды и партию в дурака. И после ужина тоже. И этот момент ждёшь постоянно", — рассказал исполнитель.

Ирина Багудина презентовала книгу собственного авторства, в которой раскрыла основные моменты жизни с легендой отечественной эстрады. Она описала своё знакомство с Лещенко, их скромную свадьбу и даже первую брачную ночь — тогда к ним на балкон перелез любовник соседки, прятавшийся от внезапно нагрянувшего супруга.

Ирина Багудина стала второй супругой Льва Лещенко, они сыграли свадьбу в 1978 году. Своих детей у артиста нет.

Ранее Ида Галич намекнула на скорую свадьбу с новым возлюбленным.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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