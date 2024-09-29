Блогерша Ида Галич поймала букет невесты и намекнула на скорую свадьбу

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Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале призналась, что поймала букет невесты на свадьбе подруги. Таким образом она намекнула на скорое изменение семейного статуса.

Фото: unsplash.com by Robert Oh, PDM

При этом телеведущая сообщила, что её возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, который также присутствовал на празднике, поймал подвязку от жениха.

Галич добавила: "Урвала. Ухватила", тем самым намекнув, что готова вновь стать женой.

Поклонницы поздравили 34-летнюю телеведущую и пожелали ей семейного счастья с избранником.

Ида Галич была замужем за Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Пара распалась в 2020 году — тогда блогерша уверяла, что больше не собирается выходить замуж.

По информации СМИ, у Олега Ледвича также есть дочь от первого брака.

Ранее Григорий Лепс высказался о "грехах" объявившего о разводе Шамана.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.





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