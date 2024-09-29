Блогерша Ида Галич поймала букет невесты и намекнула на скорую свадьбу

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале призналась, что поймала букет невесты на свадьбе подруги. Таким образом она намекнула на скорое изменение семейного статуса.
При этом телеведущая сообщила, что её возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, который также присутствовал на празднике, поймал подвязку от жениха.
Галич добавила: "Урвала. Ухватила", тем самым намекнув, что готова вновь стать женой.
Поклонницы поздравили 34-летнюю телеведущую и пожелали ей семейного счастья с избранником.
Ида Галич была замужем за Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Пара распалась в 2020 году — тогда блогерша уверяла, что больше не собирается выходить замуж.
По информации СМИ, у Олега Ледвича также есть дочь от первого брака.
Ранее Григорий Лепс высказался о "грехах" объявившего о разводе Шамана.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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