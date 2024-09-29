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Хакер внедрил ChatGPT в 20-ти летний калькулятор

1:49
Шоу-бизнес

Хакер, известный в Сети под ником ChromaLock, опубликовал видеоролик, в котором рассказал о скрытых возможностях калькулятора TI-84, выпущенного компанией Texas Instruments в 2004 году.

Хакер внедрил ChatGPT в 20-ти летний калькулятор
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

ChromaLock разработал модификацию, добавляющую в устройство, все еще популярное в образовательной сфере, множество новых функций, делающих его идеальным инструментом для скрытого списывания.

Вряд ли инженеры Texas Instruments могли предположить, что их устройство получит возможность подключения к интернету через Wi-Fi и поддержку работы с ИИ ChatGPT. Кроме того, хакер отметил, что модифицированные калькуляторы успешно обходят протоколы защиты от списывания, используемые некоторыми высшими учебными заведениями.

Интересно, что модифицированный TI-84 не имеет никаких видимых признаков взлома. Технически подкованные пользователи могут сравнительно легко активировать новые функции через текстовый интерфейс. Для загрузки дополнительных функций требуется предварительно настроенный сервер или обычный домашний ПК, выполняющий его функции. После модификации калькулятор может использовать ИИ ChatGPT для решения сложных математических задач. Также появляется доступ к функции "чат" (для этого нужны два устройства) и графическим ресурсам.

Хакер продемонстрировал несколько приложений для калькулятора, которые он тестировал. Одно из них обеспечивает доступ к камере, другое позволяет менять настройки Wi-Fi, а третье — просматривать веб-страницы. Продвинутые пользователи могут самостоятельно улучшать возможности калькулятора, разрабатывая собственные приложения.

Уточнения

Калькуля́тор (лат. calculātor «счётчик») — электронное вычислительное устройство или программное обеспечение.

Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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