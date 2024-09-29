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Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены

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Шоу-бизнес

Голливудский актёр Джордж Клуни признался, что доверяет выбору своей жены Амаль и поддерживает все её начинания. Об этом пишет издание "People".

Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Фото: flickr.com by Michael Vlasaty, CC BY 2.0

По словам Джорджа Клуни, он гордится супругой.

"Я бы поддержал всё, чем занимается моя жена. Она всегда на правильной стороне, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одном помещении", — заявил актёр.

Напомним, что Джордж Клуни познакомился с будущей женой в 2013-м. Через год пара заключила брак. Сейчас супруги воспитывают двух детей — Эллу и Александра.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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