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Лишённая доходов блогер Настя Ивлеева распродаёт свои вещи

0:50
Шоу-бизнес

Звезда Интернета Настя Ивлеева выставила на продажу свои наряды.

Лишённая доходов блогер Настя Ивлеева распродаёт свои вещи
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Настя Ивлеева распродаёт свои вещи. Блогер решила выгодно реализовать 150 нарядов, купленных в лучшие для неё времена, на общую сумму почти семь миллионов рублей.

Знаменитость, лишённая доходов после скандальной "голой вечеринки", предлагает купить у неё шубы, сумки, велосипедки и даже бывшие в употреблении купальники.

Интернет-пользователи предположили, что финансовые дела у звезды идут плохо.

Настя Ивлеева судится с производителями газировки и мебели, вступая в судебные тяжбы даже за незначительные суммы.

Ранее Ивлеева рассказала, что получила приглашение из-за рубежа.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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