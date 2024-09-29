Лишённая доходов блогер Настя Ивлеева распродаёт свои вещи

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Интернета Настя Ивлеева выставила на продажу свои наряды.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Настя Ивлеева распродаёт свои вещи. Блогер решила выгодно реализовать 150 нарядов, купленных в лучшие для неё времена, на общую сумму почти семь миллионов рублей.

Знаменитость, лишённая доходов после скандальной "голой вечеринки", предлагает купить у неё шубы, сумки, велосипедки и даже бывшие в употреблении купальники.

Интернет-пользователи предположили, что финансовые дела у звезды идут плохо.

Настя Ивлеева судится с производителями газировки и мебели, вступая в судебные тяжбы даже за незначительные суммы.

Ранее Ивлеева рассказала, что получила приглашение из-за рубежа.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».



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