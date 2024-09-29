Валерий Меладзе поддержал тяжелобольного Отара Кушанашвили: ты крут

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Певец Валерий Меладзе обратился к журналисту Отару Кушанашвили, который борется с тяжёлым недугом.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Отар Кушанашвили опубликовал в "Инстаграме"* видео, записанное певцом Валерием Меладзе.

Певец отметил, что посмотрел очередной выпуск шоу Кушанашвили "Какого" и отметил, что Отар прекрасно держится.

"Ты крут. Во-первых, ты держишься очень здорово и даже не очень похож на больного, хотя я понимаю, насколько нелегко всё это даётся. Ты заряжаешь нас оптимизмом и являешься мощным примером", — сказал артист коллеге.

Меладзе предложил Отару помощь, пожелал скорейшего выздоровления и объяснил, что всегда рядом.

"Ну как его не обожать?" — написал под видео Кушанашвили.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).



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