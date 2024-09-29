14-летняя дочь Веры Брежневой устроила жаркую фотосессию

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Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман порадовала подписчиков красивой фотосессией у зеркала.

Фото: https://www.instagram.com/sswlvix by Инстаграм Сары Киперман is licensed under public doman

14-летняя наследница Веры Брежневой опубликовала в "Инстаграме"* серию жарких снимков.

Девушка попозировала у зеркала в коротком платье с пикантным разрезом на бедре.

"Слишком занят, чтобы заботиться", — написала под фото Сара.

Подписчики Киперман остались в восторге от такого контента.

"Я в шоке, она моя ровесница"; "Сара! Самая красивая и лучшая девочка"; "Невероятная"; "Сара, ты просто ангел", — писали фолловеры под постом дочери певицы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка (укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область), более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).



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