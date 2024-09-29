Леру Кудрявцеву возмутило избиение пенсионерки на улице в Ульяновске: что с людьми

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала случай с избиением бабушки в городе Ульяновске.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на которых некий мужчина с силой ударяет несколько раз по лицу 69-летнюю пенсионерку, продающую цветы у магазина.
Пострадавшая написала заявление в полицию, серьёзных травм женщина не получила. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".
"Больно смотреть. Господи, что с людьми? Бабушку так жалко", — написала под кадрами звезда ТВ.
Кудрявцева попросила о подписчиков телефон пострадавшей пенсионерки.
"Прям хочется ей приятное сделать", — объяснила телеведущая.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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