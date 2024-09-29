Мама телеведущей Ксении Бородиной наглядно продемонстрировала свой "изысканный" нецензурный лексикон.
Мама Ксении Бородиной уверена, что умеет изящно выражаться с помощью обсценной лексики. Об этом женщина сообщила на видео, которое звезда "Дома-2" опубликовала в "Инстаграме"*.
"Если я даже ругнусь, то мат у меня такой приятный, изысканный", — объяснила родительница знаменитости.
Бородина попросила маму дать мастер-класс.
"Да ёкарный бабай!" — выразительно сказала женщина.
Ранее мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.