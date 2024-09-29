Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама телеведущей Ксении Бородиной наглядно продемонстрировала свой "изысканный" нецензурный лексикон.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Мама Ксении Бородиной уверена, что умеет изящно выражаться с помощью обсценной лексики. Об этом женщина сообщила на видео, которое звезда "Дома-2" опубликовала в "Инстаграме"*.

"Если я даже ругнусь, то мат у меня такой приятный, изысканный", — объяснила родительница знаменитости.

Бородина попросила маму дать мастер-класс.

"Да ёкарный бабай!" — выразительно сказала женщина.

Ранее мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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