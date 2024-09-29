Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон
Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу
Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
Университет Саутгемптона создал «вечное хранилище» ДНК
Как вернуть молодость без операции: секреты SMAS-лифтинга

Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом

0:48
Шоу-бизнес

Мама телеведущей Ксении Бородиной наглядно продемонстрировала свой "изысканный" нецензурный лексикон.

Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Мама Ксении Бородиной уверена, что умеет изящно выражаться с помощью обсценной лексики. Об этом женщина сообщила на видео, которое звезда "Дома-2" опубликовала в "Инстаграме"*.

"Если я даже ругнусь, то мат у меня такой приятный, изысканный", — объяснила родительница знаменитости.

Бородина попросила маму дать мастер-класс.

"Да ёкарный бабай!" — выразительно сказала женщина.

Ранее мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон
Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу
Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
Университет Саутгемптона создал «вечное хранилище» ДНК
Уровень безработицы в США вырастет до 4,4% в 2025 году
Как вернуть молодость без операции: секреты SMAS-лифтинга
Каменные дорожки: как избежать скользких ошибок
Гид по московским сувенирам: что привезти из поездки в российскую столицу
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.