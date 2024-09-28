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Звезда фильма о Гарри Поттере Руперт Гринт почтил память актрисы Мэгги Смит

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Шоу-бизнес

Актёр Руперт Гринт, сыгравший в фильме "Гарри Поттер" Рона Уизли высказался о смерти актрисы Мэгги Смит.

Звезда фильма о Гарри Поттере Руперт Гринт почтил память актрисы Мэгги Смит
Фото: https://www.instagram.com/rupertgrint by Инстаграм Руберта Гринта is licensed under public doman

Руперт Гринт разместил в "Инстаграме"* кадр из фильма "Гарри Поттер", на котором он танцует с актрисой Мэгги Смит, сыгравшей роль профессора Миневру Макгонагал.

"Сердце разбито слышать о Мэгги. Она была такой особенной, всегда веселой и доброй", — поделился воспоминаниями британский актёр.

Он с гордостью вспоминает свой танец с актрисой в картине.

"Я буду скучать по тебе, Мэгги. Посылаю всю свою любовь её семье", — отметил звезда фильма о мальчике-волшебнике.

Ранее актёр Дэниел Рэдклифф высказался о смерти актрисы Мэгги Смит.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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