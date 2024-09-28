Звезда фильма о Гарри Поттере Руперт Гринт почтил память актрисы Мэгги Смит

Актёр Руперт Гринт, сыгравший в фильме "Гарри Поттер" Рона Уизли высказался о смерти актрисы Мэгги Смит.
Руперт Гринт разместил в "Инстаграме"* кадр из фильма "Гарри Поттер", на котором он танцует с актрисой Мэгги Смит, сыгравшей роль профессора Миневру Макгонагал.
"Сердце разбито слышать о Мэгги. Она была такой особенной, всегда веселой и доброй", — поделился воспоминаниями британский актёр.
Он с гордостью вспоминает свой танец с актрисой в картине.
"Я буду скучать по тебе, Мэгги. Посылаю всю свою любовь её семье", — отметил звезда фильма о мальчике-волшебнике.
Ранее актёр Дэниел Рэдклифф высказался о смерти актрисы Мэгги Смит.
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