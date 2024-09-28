Актриса Настасья Самбурская показала, какой пышечкой была в школе

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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская показала, как выглядела в старших классах школы.

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman

Настасья Самбурская опубликовала в "Инстаграме"* своё школьное фото. На снимке звезда выглядит "пышечкой".

Актриса объяснила, что в 15 лет весила 75 килограммов при росте 177 сантиметров.

Сейчас звезда с гордостью продемонстрировала идеальную фигуру и заявила, что весит меньше 60 килограммов.

Актриса отмечала ранее, что ограничивает себя в еде, кушая рыбу и шпинат. Самбурской недавно сделали предложение руки и сердца. Личность избранника знаменитость скрывает.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ.



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