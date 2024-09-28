Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову после нападок Салтыковой

Певица Татьяна Буланова объяснила, чем её нравится Ольга Бузова после того, как звезду "Дома-2" обозвали выскочкой.
Татьяна Буланова не одобрила хейт в сторону Ольги Бузовой, которую певица Ирина Салтыкова обозвала выскочкой в шоу "Битва поколений".
Исполнительница хита "Не плачь" отметила, что все артисты когда-то были выскочками для сторонних наблюдателей. Она раскритиковала этот неприятный термин.
Буланова похвалила Ольгу за трудоголизм.
"Оля большая трудяга! Можно по-разному относиться к её творчеству, но то, что в человеке есть такой стержень и желание добиться своего — вызывает только уважение", — цитирует слова певицы издание "Блокнот".
Ранее за Ольгу Бузову заступился певец Егор Крид.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), двукратная обладательница премии «Овация» (1992, 1994).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.