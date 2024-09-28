Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову после нападок Салтыковой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова объяснила, чем её нравится Ольга Бузова после того, как звезду "Дома-2" обозвали выскочкой.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Татьяна Буланова не одобрила хейт в сторону Ольги Бузовой, которую певица Ирина Салтыкова обозвала выскочкой в шоу "Битва поколений".

Исполнительница хита "Не плачь" отметила, что все артисты когда-то были выскочками для сторонних наблюдателей. Она раскритиковала этот неприятный термин.

Буланова похвалила Ольгу за трудоголизм.

"Оля большая трудяга! Можно по-разному относиться к её творчеству, но то, что в человеке есть такой стержень и желание добиться своего — вызывает только уважение", — цитирует слова певицы издание "Блокнот".

Ранее за Ольгу Бузову заступился певец Егор Крид.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), двукратная обладательница премии «Овация» (1992, 1994).



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