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Собчак высказалась о празднующей 90-летие актрисе Брижит Бардо: поражает её личный тренд

0:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась интересными фактами из жизни актрисы Брижит Бардо, которая отмечает своё 90-летие.

Собчак высказалась о празднующей 90-летие актрисе Брижит Бардо: поражает её личный тренд
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

28 сентября звезде французского кинематографа исполнилось 90 лет. Она сейчас помогает животным, основав свой собственный благотворительный фонд, и активно высказывается на политические темы.

Собчак поведала, что мама будущей актрисы называла Брижит некрасивой злючкой. Актриса страдала депрессией и подумывала о добровольном уходе из жизни. Она доводила до отчаяния своих многочисленных возлюбленных.

"Актриса, в свое время, мощно задавала тренды — речь и про "бабетту", и про бикини, и про клетку. Но поражает больше её личный тренд на упорство в выбранном деле, а именно в деле зоозащиты", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Уточнения

Брижи́т Анн-Мари́ Бардо́ (фр. Brigitte Anne-Marie Bardot, МФА: МФА: , сокращённо B.B. (Бебе́); род. 28 сентября 1934, Париж, Франция) — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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