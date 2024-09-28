Лолита Милявская шокировала поклонников съёмками в гробу: со смертью не шутят

Певицу Лолиту Милявскую раскритиковали за то, что она легла в гроб ради "настоящей прожарки".

Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* фрагменты шоу "Прощай легенда". По сценарию участник шоу ложится в гроб и слушает о себе небезобидные шутки, оформленные как прощальная речь у гроба покойника.

Певица заявила, что ни секунды не раздумывала, когда ей предложили сняться в смелом проекте. Она предупредила, что у шоу есть ограничения 18+.

"Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверие — грех", — написала под видео Лолита.

Коллеги и поклонники звезды не одобрили такой кощунственный формат шоу.

"Господи, Лола! Как тя меня напугала", — написала телеведущая Екатерина Стриженова. Что-то не смешно"; "Пошло, совсем не смешно"; "С такими вещами (со смертью) не шутят", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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