Лолита Милявская шокировала поклонников съёмками в гробу: со смертью не шутят

Певицу Лолиту Милявскую раскритиковали за то, что она легла в гроб ради "настоящей прожарки".
Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* фрагменты шоу "Прощай легенда". По сценарию участник шоу ложится в гроб и слушает о себе небезобидные шутки, оформленные как прощальная речь у гроба покойника.
Певица заявила, что ни секунды не раздумывала, когда ей предложили сняться в смелом проекте. Она предупредила, что у шоу есть ограничения 18+.
"Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверие — грех", — написала под видео Лолита.
Коллеги и поклонники звезды не одобрили такой кощунственный формат шоу.
"Господи, Лола! Как тя меня напугала", — написала телеведущая Екатерина Стриженова.
Что-то не смешно";
"Пошло, совсем не смешно";
"С такими вещами (со смертью) не шутят", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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