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Лолита Милявская шокировала поклонников съёмками в гробу: со смертью не шутят

Шоу-бизнес

Певицу Лолиту Милявскую раскритиковали за то, что она легла в гроб ради "настоящей прожарки".

Лолита Милявская шокировала поклонников съёмками в гробу: со смертью не шутят
Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* фрагменты шоу "Прощай легенда". По сценарию участник шоу ложится в гроб и слушает о себе небезобидные шутки, оформленные как прощальная речь у гроба покойника.

Певица заявила, что ни секунды не раздумывала, когда ей предложили сняться в смелом проекте. Она предупредила, что у шоу есть ограничения 18+.

"Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверие — грех", — написала под видео Лолита.

Коллеги и поклонники звезды не одобрили такой кощунственный формат шоу.

"Господи, Лола! Как тя меня напугала", — написала телеведущая Екатерина Стриженова.

Что-то не смешно";

"Пошло, совсем не смешно";

"С такими вещами (со смертью) не шутят", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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