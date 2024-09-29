Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу
Университет Саутгемптона создал «вечное хранилище» ДНК
Как вернуть молодость без операции: секреты SMAS-лифтинга
Уровень безработицы в США вырастет до 4,4% в 2025 году

Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон

0:57
Шоу-бизнес

Модель и блогер Анастасия Решетова призналась, что восхищается стилем актрисы и певицы Уитни Хьюстон. Об этом она заявила в своём Telegram-канале. 

Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

Анастасия Решетова отметила, что всегда вспоминает образы Уитни Хьюстон во время размышлений о собственном стиле. 

"Конечно, про её музыкальный талант поют оды, но вы замечали, как она одевалась? Совершенно шикарные, трендовые 90-е. Настоящий визионер стиля. Можно взять любую её фотографию, и сейчас это будет актуально", — заявила модель. 

Анастасия Решетова добавила, что Уитни Хьюстон всегда одевалась по-разному. 

"И это то, как я себя ощущаю. Мне нравится возможность быть разной и любить любой свой стиль, даже если образы абсолютно полярны", — заключила блогер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анастасия Решетова раскрыла секрет молодости.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Уи́тни Эли́забет Хью́стон (9 августа 1963, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 февраля 2012, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон
Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
Россиянам назвали новый ключевой навык при устройстве на работу
Боковая планка — усложнённый вариант популярного упражнения
Университет Саутгемптона создал «вечное хранилище» ДНК
Уровень безработицы в США вырастет до 4,4% в 2025 году
Как вернуть молодость без операции: секреты SMAS-лифтинга
Каменные дорожки: как избежать скользких ошибок
Гид по московским сувенирам: что привезти из поездки в российскую столицу
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.