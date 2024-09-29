Анастасия Решетова призналась, что её восхищает стиль Уитни Хьюстон

Модель и блогер Анастасия Решетова призналась, что восхищается стилем актрисы и певицы Уитни Хьюстон. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.
Анастасия Решетова отметила, что всегда вспоминает образы Уитни Хьюстон во время размышлений о собственном стиле.
"Конечно, про её музыкальный талант поют оды, но вы замечали, как она одевалась? Совершенно шикарные, трендовые 90-е. Настоящий визионер стиля. Можно взять любую её фотографию, и сейчас это будет актуально", — заявила модель.
Анастасия Решетова добавила, что Уитни Хьюстон всегда одевалась по-разному.
"И это то, как я себя ощущаю. Мне нравится возможность быть разной и любить любой свой стиль, даже если образы абсолютно полярны", — заключила блогер.
Ранее Pravda.Ru писала, что Анастасия Решетова раскрыла секрет молодости.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
Уи́тни Эли́забет Хью́стон (9 августа 1963, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 февраля 2012, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель.
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