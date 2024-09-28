Лепс высказался о поведении объявившего о разводе Шамана: закрою в комнате с иконами, пусть грехи отмаливает

Народный артист РФ Григорий Лепс появился в студии программы "Судьба человека" вместе с музыкантом Ярославом Дроновым (выступает под псевдонимом Шаман) и заявил, что его другу есть за что отмаливать грехи.
Он пояснил, что сам является верующим человеком, а его молодой товарищ "не особо".
"Ну ничего. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду, проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? Нет?" Ещё на сутки''", — сказал Григорий Лепс.
В этой же передаче Ярослав Дронов отметил, что они со второй супругой Еленой Мартыновой разошлись на мирной ноте, приняв единственно верное решение. По его словам, причиной развода стал плотный график, из-за которого времени на личную жизнь не осталось.
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Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен.
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