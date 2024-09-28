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Лана Дель Рей купила дешёвое винтажное платье на свадьбу с охотником на аллигаторов

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская певица Лана Дель Рей отказалась от дизайнерских свадебных платьев и приобрела свадебный наряд у старьевщика. Об этом пишет TMZ.

Лана Дель Рей купила дешёвое винтажное платье на свадьбу с охотником на аллигаторов
Фото: flickr.ru by Beatriz Alvani, CC BY 2.0

Источники сообщают, что исполнительница не хотела сотрудничать с известными дизайнерами и сделала выбор в пользу винтажного платья. Она приобрела наряд в лавке "Vintage Market by Trashy Diva" в Новом Орлеане (США) ещё в мае.

Сообщается, что она потратила на платье не больше 400 долларов. В магазине можно найти образы с 1920-х годов до 2000-х.

Лана Дель Рей вышла замуж за гида и охотников за аллигаторами Джереми Дюфрена, с которым впервые появилась на публике в сентябре текущего года. Они вместе пришли на свадьбу модели Карен Элсон в Нью-Йорке и держались за руки на публике.

Ранее модели Елена Перминова и Роузи Хантингтон-Уайтли появились в парных образах.

 

Уточнения

Ла́на Дель Рей (англ. Lana Del Rey, МФА: /dɛl rɛi/; настоящее имя Эли́забет Ву́лридж Грант, англ. Elizabeth Woolridge Grant; род. 21 июня 1985, Нью-Йорк, США) — американская поэтесса, автор-исполнительница песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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