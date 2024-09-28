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Модели Роузи Хантингтон-Уайтли и Елена Перминова опубликовали совместное фото

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модели Елена Перминова и Роузи Хантингтон-Уайтли появились на одной из парижских вечеринок в парных образах и опубликовали совместное фото в соцсетях.

Модели Роузи Хантингтон-Уайтли и Елена Перминова опубликовали совместное фото
Фото: instagram.com by личный аккаунт Роузи Хантингтон-Уайтли в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Они надели колготки в сеточку, а губы накрасили алой помадой. При этом длина юбок у обеих тоже была одинаковой, из-за чего особое внимание привлекли их длинные ухоженные ноги.

Поклонники обратили внимание и на то, что обеим моделям по 37 лет. Таким образом не зря их порой сравнивают, а Елену Перминову называют российской версией Роузи Хантингтон-Уайтли.

Елена Перминова замужем за миллиардером Александром Лебедевым, от которого родила четверых детей. Они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Мужчина старше неё на 27 лет. По словам Перминовой, они переживали разные кризисы в отношениях и несколько раз расставались.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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