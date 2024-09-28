Билеты на американские концерты Кристины Орбакайте не продаются: большая конкуренция

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте анонсировала гастрольный тур по США и Канаде, однако концерты проходят без аншлага.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Как пишет "Телепрограмма", билеты на мероприятия артистки стоят от 90 до 120 долларов, но в некоторых залах до 40% мест остаются свободными.

В Филадельфии и Бостоне выступления певицы не были успешными из-за высокой конкуренции. Многие русскоязычные артисты выбирают одни и те же площадки, а зрители делают выбор в пользу одного исполнителя.

При этом Кристина Орбакайте не комментирует успех своего гастрольного тура.

Недавно стало известно, что с уехавшего в США сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова взыскали долг за ЖКХ. Также его оштрафовали на 40 тысяч рублей за неоплату парковки в центре Москвы.

Ранее Елена Проклова рассказала, как справляется со стрессом.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.