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Актриса Елена Проклова раскрыла, как при помощи анатомии справляется со стрессом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова призналась, что справляется со стрессом при помощи чтения учебного пособия "Анатомия человека". Об этом пишет "АиФ".

Актриса Елена Проклова раскрыла, как при помощи анатомии справляется со стрессом
Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Прокловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка призналась, что это её настольная книга. Если бы она не была актрисой, то могла бы стать врачом. Проклова пояснила, что понимание работы человеческого организма вселяет веру в то, что можно справиться с любыми проблемами.

Также артистка благодаря книге узнала, что необходимо пить обычную воду. До этого она предпочитала употреблять соки, квасы, сухое вино, кефир. Однако сейчас её любимым напитком стала обычная питьевая вода.

Меньше стресса у актрисы стало и после того, как она изучила биоритмы и начала вставать с восходом солнца.

Ранее близкие Анастасии Заворотнюк обратились к создателям "Моей прекрасной няни".

 

 

Уточнения

Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977).

Анато́мия челове́ка (от др.-греч. ἀνατομή — рассечение < др.-греч. ἀνά сверху и др.-греч. τομή, tomé — разрезание) — раздел анатомии, изучающий морфологию человеческого организма, его систем и органов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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