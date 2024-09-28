Близкие Анастасии Заворотнюк обратились к создателям "Моей прекрасной няни" и напомнили о важной дате

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк на её странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) напомнили, что первая серия популярного телеситкома "Моя прекрасная няня" вышел 27 сентября 2004 года, ровно 20 лет назад.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Именно благодаря участию в этом проекте прославилась актриса Анастасия Заворотнюк — известно, что создатели сразу увидели в ней ту героиню, которая им требовалась.

"Кажется, хотя бы одну серию "Няни" видео каждый, потому что много лет подряд сериал не сходил с телеэкранов — заканчивался на одном канале и начинался на другом. Кажется, где-то его показывают и до сих пор", — отмечается на странице ныне покойной Анастасии Заворотнюк.

Родные артистки выразили благодарность шоураннерам проекта, потому что даже авторы оригинального сериала (США) отметили российскую версию и назвали её более яркой. А актриса Фрэн Дрешер, исполнившая главную роль в американской картине, даже написала личное письмо Заворотнюк.

"Огромное спасибо Александру Завеновичу Акопову (на тот момент, генеральному директору кинокомпании "Амедиа", производившей сериал), креативному продюсеру Константину Наумочкину, продюсеру Юлии Солдиной — за то, что тогда поверили в Настю. Вы очень много значили для неё всегда", — написано в соцсети Анастасии.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года после пятилетней борьбы с раком головного мозга. У неё остались муж и трое детей.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань — 29 мая 2024, Москва) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).





«Моя́ прекра́сная ня́ня» — российский комедийный телесериал производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятый по мотивам американского сериала «Няня» (1993—1999).





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