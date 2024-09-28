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Беременная жена Курбана Омарова вышла на связь в слезах

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга бизнесмена и бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова вышла на связь с поклонниками вся в слезах и рассказала, что в период беременности стала излишне эмоциональной.

Беременная жена Курбана Омарова вышла на связь в слезах
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Жена предпринимателя отметила, что слёзы выступили на глазах после того, как она получила шоколад из Дубая. Ещё одним поводом для эмоций стало то, что им пришлось поругать пса Мухтара.

Валерия призналась, что всё сложнее справляется с тем, чтобы держать себя в руках, а порой ведёт себя как ребёнок.

"Анализируя себя сейчас, я понимаю, что становлюсь похожей на ребёнка: легко обижаюсь, слишком сильно волнуюсь по мелочам, в общем, одним словом — сентиментальна до предела", — посетовала Валерия.

Поклонники поддержали её и отметили, что такое состояние во время ожидания малыша абсолютно естественно.

Курбан Омаров прославился после того, как заключил брак с телеведущей Ксенией Бородиной. Пара распалась в 2021 году, однако у них растёт общая дочь Теона.

Ранее Настасья Самбурская показала изменившуюся фигуру после похудения.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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