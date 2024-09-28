Настасья Самбурская показала фигуру после похудения на 15 кг

Актриса Настасья Самбурская в личном блоге продемонстрировала, как изменилась за прошедшие годы.
Она опубликовала архивный снимок, на котором ей 15 лет. Она запечатлена в жёлтом свитере и чёрной атласной юбке с тёмными колготками и полусапожками. Исполнительница позировала вместе со сверстниками и педагогом. По словам артистки, тогда она весила 75 кг.
После она опубликовала видеоролик, на котором предстала в настоящее время — она прошла в белом бикини перед зеркалом в номере отеля. Она предстала без макияжа и укладки.
"Разница с предыдущим фото 20 лет и 15 кг", — написала Настасья Самбурская.
Актриса рассказывала, что весит 58 кг. Она питается рыбой и овощами на пару, а также регулярно занимается спортом.
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Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.
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