Настасья Самбурская показала фигуру после похудения на 15 кг

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская в личном блоге продемонстрировала, как изменилась за прошедшие годы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она опубликовала архивный снимок, на котором ей 15 лет. Она запечатлена в жёлтом свитере и чёрной атласной юбке с тёмными колготками и полусапожками. Исполнительница позировала вместе со сверстниками и педагогом. По словам артистки, тогда она весила 75 кг.

После она опубликовала видеоролик, на котором предстала в настоящее время — она прошла в белом бикини перед зеркалом в номере отеля. Она предстала без макияжа и укладки.

"Разница с предыдущим фото 20 лет и 15 кг", — написала Настасья Самбурская.

Актриса рассказывала, что весит 58 кг. Она питается рыбой и овощами на пару, а также регулярно занимается спортом.

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Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



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