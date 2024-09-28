Вдова Михаила Круга рассказала о предательстве бывшего мужа

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Круг в разговоре с журналисткой Светланой Бондарчук для YouTube-шоу "Света вокруг света" призналась, что ушла от второго супруга Сергея Белоусова из-за его предательства.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Круга в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина Круг после гибели первого мужа, шансонье Михаила Круга осталась одна с двумя детьми. Тогда она решила пойти по стопам скончавшегося возлюбленного и стать певицей. Она встретила мужчину — Сергея Белоусова — с которым в результате прожила в браке 20 лет. В их союзе родился ещё один ребёнок Ирины. Однако в 2020 году они разошлись из-за предательства со стороны супруга.

Ирина не исключает, что может вернуться к экс-избраннику, но подчёркивает, что ей нужен взрослый и верный мужчина.

"Сейчас я разошлась. Мы долго были вместе. Он всё равно рядом, всегда помогает, приходит, видимся, работаем вместе. Всё бывало… Я вообще без любви не могу… Но если я полюбила — это долго… Может я ещё вернусь обратно к Сергею. Я пока не готова даже ответить на этот вопрос. Больно это всё", — поделилась мыслями певица.

Ирина Круг воспитывает троих детей — дочь Марину, сыновей Александра и Андрея.

Ранее Григорий Лепс намекнул, что планирует иметь детей от 18-летней избранницы.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Круг (урождённая — Глазко, в замужестве — Воробьёва; род. 29 марта 1976, Челябинск) — российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года», вторая жена и вдова Михаила Круга.





Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель, актёр.



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