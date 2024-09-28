62-летний Григорий Лепс намекнул, что хочет детей от 18-летней избранницы

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Григорий Лепс дал понять, что собирается стать отцом в пятый раз. По всей видимости, он планирует иметь наследников от молодой избранницы Авроры Кибы.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

В программе "Судьба человека" музыкант отметил, что сейчас у него четверо детей, но обязательно будут ещё.

"Будут ещё. Это точно. Обязательно будут",- сказал Григорий в разговоре с ведущим передачи Борисом Корчевниковым.

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе появились на публике в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Позднее на музыкальной премии МУЗ-ТВ артист признался, что сделал предложение избраннице, но на тот момент не получил ответа.

Аврора Киба в этом году окончила школу и поступила в Лондонский колледж моды. После её отъезда по Сети разошёлся ролик, в котором Григорий Лепс намекнул на тайную свадьбу с возлюбленной.

У Григория Лепса четверо детей: дочь Инга от первого брака со Светланой Дубинской, дочери Ева и Николь, а также сын Иван от второй супруги Анны Шаплыковой. Также у артиста есть внук Константин.

Ранее близкие сына Ирины Понаровской высказались о причинах трагедии с мужчиной.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



Бори́с Вячесла́вович Корче́вников (род. 20 июля 1982, Москва, СССР) — российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.