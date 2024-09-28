Близкие скончавшегося сына Ирины Понаровской высказались о трагедии с ним

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Близкие и друзья единственного сына певицы Ирины Понаровской опровергли слухи об употреблении мужчиной ядовитых грибов.

Фото: личный аккаунт Анны Чайниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Как сообщил "КП" товарищ скончавшегося художника Сергей, люди придумывают и пишут в соцсетях разного рода небылицы. Он поддержал вдову друга и заявил, что в настоящее время не стоит задавать подобных вопросов.

"Обычный был парень, очень хороший", — сказал Сергей.

Сразу же после трагической смерти Энтони Родда в соцсетях стала появляться информация, что 39-летний мужчина собирал мухоморы и делал из них лечебную настойку, которую употреблял. Однако никто из родных мужчины не подтверждает такие увлечения скончавшегося.

Энтонии Родд был единственным сыном 71-летней певицы Ирины Понаровской, родившимся в союзе с советским джазовым исполнителем Вейландом Роддом. Наследник артистки учился в Норвегии, где получил специальность "дизайнер ювелирных украшений".

У него остались жена и двое детей.

Ранее Марина Федункив раскрыла, где познакомилась с мужем-итальянцем.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.