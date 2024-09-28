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Марина Федункив рассказала, где встретила мужа-итальянца

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юмористка Марина Федункив в новом выпуске "Шоу Воли" расскажет, что встретила мужа-итальянца Стефано Маджи на дне рождении директора. Об этом пишет "Газета.ру".

Марина Федункив рассказала, где встретила мужа-итальянца
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Федункив в Инстаграм* (апрещён в РФ), PDM

Она объяснила, что позднее полетела на корпоратив в Екатеринбург, где снова встретила Стефано. Она весь вечер пыталась вспомнить, почему его лицо ей так знакомо. В итоге мужчина, который на тот момент плохо говорил по-русски, подошёл к ней с телефоном и заявил, что они встречались на дне рождения Игоря.

"Вот такой у меня был вопросительный взгляд. Мы обменялись телефонами, стали общаться с помощью переводчика"", — поделилась актриса.

Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи в 2021 году — мужчина младше артистки на 13 лет. Она призналась, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы.

Юмористка признавалась, что не вышла замуж до 50 лет, так как занималась карьерой.

Ранее вдова Романа Мадянова дала клятву над гробом мужа.

 

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино и телевидения, сценаристка, диджей, певица, ведущая, блогер. 

«Шоу Воли» — российская телепрограмма в жанре вечернего авторского развлекательного шоу на ТНТ. Ведущие — Павел Воля и Илья Соболев.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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