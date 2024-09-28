Вдова Мадянова дала клятву над гробом мужа: я буду всю жизнь молиться

Вдова актёра Романа Мадянова Наталья дала клятву над гробом мужа, с которым прожила вместе 32 года.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Романа Мадянова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как пишет "КП", женщина заявила, что будет до конца своих дней молиться Богу о встрече с супругом на небесах. Она отметила, что не понимает, как возлюбленный смог её оставить одну.

Наталья Мадянова призналась, что артист всю жизнь помогал людям, но делал это незаметно даже для неё.

"Он вся жизнь моя, он самый лучший", — заявила женщина.

На прощании с артистом её поддерживала актриса Мария Аронова.

Роман Мадянов скончался 25 сентября в результате продолжительной борьбы с раком лёгких. Артисту было 62 года.

На церемонии прощания его друг и коллега Марат Башаров рассказал, что незадолго до трагедии обещал Мадянову съездить с ним на рыбалку.

Ранее певица Нюша ответила на слухи о романе с известным ресторатором.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).





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