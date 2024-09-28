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Певица Нюша высказалась о романе с известным ресторатором: за мной ухаживает

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) прокомментировала слухи о романе с известным ресторатором Эдуардом Стерликовым и заявила, что не готова к серьёзным отношениям.

Певица Нюша высказалась о романе с известным ресторатором: за мной ухаживает
Фото: Telegram by Telegram-канал Нюши, PDM

Артистка высказалась в передаче "Тема" на RU.TV и пояснила, что за ней действительно ухаживают, однако сама она пока не готова к романам.

"За мной ухаживает не один человек… Но у меня сейчас нет отношений ни с кем… Мне кажется, я не готова к отношениям. Мне нужен ещё какой-то период, чтобы продолжить выстраивание отношений с самой собой", — призналась Нюша.

Недавно Telegram-канал "Только никому…" заподозрил певицу в романе с Эдуардом Стерликовым — авторы канала указали на то, что артистка была замечена в его компании на отдыхе в Бодруме. Помимо этого мужчина появился на вечеринке по случаю дня рождения исполнительницы и сопровождал её на турнире по падел-теннису.

Певица Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака, у них остались двое общих детей. Певица не стала называть конкретной причины развода, но известно, что во время брака пережила измену возлюбленного.

Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на проблемы с кормлением новорождённой дочери.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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