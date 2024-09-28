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Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном Telegram-канале призналась, что после рождения дочери у неё начался лактостаз (застой молока в выводных протоках молочной железы кормящей женщины).

Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, PDM

Она пояснила, что грудное вскармливание даётся ей непросто. Она назвала этот процесс искусством, которое постигается у неё кровью. На фоне возникших проблем у артистки поднялась температура.

Хилькевич рассказала, что со второй дочерью прекратила грудное вскармливание в 1,5 месяца из-за аналогичной ситуации.

"Но в этот раз меня настиг лактостаз немного раньше, малютке 11 дней сегодня! Но я борюсь, держусь, терплю, плачу по ночам, кормлю и сцеживаюсь", — рассказала актриса.

Анна Хилькевич стала матерью в третий раз 17 сентября — она родила третью дочь от бизнесмена Артура Мартиросяна. У пары есть семейная традиция — они называют детей именами на букву "А". Однако с новорождённой девочкой им пришлось поступить иначе — они выбрали для неё имя Оливия.

Ранее Катя Лель заявила, что инопланетяне запрещают ей заниматься сексом.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.

Лактоста́з (от лат. lac «молоко» + др.-греч. στάσις «стояние; неподвижность») — застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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