Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом

Певица Катя Лель в YouTube-шоу "Внутренний голос" призналась, что инопланетяне запрещают ей заниматься сексом до юбилейного концерта.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

Артистка 20 сентября отметила 50-летний юбилей. Инопланетяне, по её словам, берегут её энергию и не подпускают к мужчинам.

"Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того, чтобы я не растрачивала её на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают", — объяснила исполнительница.

Катя Лель подчеркнула, что после концерта обязательно встретит того самого мужчину, так как уже чувствует его присутствие.

Катя Лель верит в существование инопланетян. Так она признавалась, что пришельцы украли её зубы, так как собирают данные о людях.

В августе артистка анонсировала выход нового трека на галактическом языке.

Ранее сын Михаила Круга признался, что не хотел быть артистом.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.





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