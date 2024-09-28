Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристов не пустили в самолёт из-за бишон-фризе
Певица Нюша высказалась о романе с известным ресторатором: за мной ухаживает
Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица
Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом
Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты
Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь

Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын шансонье Михаила Круга Александр в разговоре со Светланой Бондарчук признался, что не хотел становиться артистом. По его словам, на музыкальную деятельность его сподвигла учительница.

Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Круга в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина Круг, мать артиста, рассказала, что в детстве Александр закатил истерику, когда она захотела ответсти его в музыкальную школу. Сам Круг-младший пошутил, что "устроил концерт".

Он пояснил, что желание петь у него возникло после перевода из кадетского корпуса в обычную школу. Тогда к ним в класс зашла учительница по музыке за девочками, которые постоянно выступали на конкурсах.

"Открывает, смотрит на меня: "Воробьёв, а ты что сидишь? А ну встал и пошёл с нами вместе". Она не слышала моего голоса, просто сказала: "Встал, пошёл. У тебя такие родители, а ты не поёшь? Не позорь меня", — поделился Круг-младший.

Александр Круг принял участие в музыкальном телепроекте "Новая Фабрика звёзд", который прошёл на телеканале ТНТ. В рамках передачи он спел песню собственного произведения, посвящённую отцу.

Ранее стало известно, что Роману Мадянову могут присвоить звание народного артиста РФ посмертно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Последние материалы
Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица
Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом
Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты
Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику
Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь
Проблема не в погоде: названа реальная причина снижения урожая пшеницы в 2024 году
Как правильно стирать джинсы в стиральной машине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.