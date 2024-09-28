Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сын шансонье Михаила Круга Александр в разговоре со Светланой Бондарчук признался, что не хотел становиться артистом. По его словам, на музыкальную деятельность его сподвигла учительница.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Круга в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Ирина Круг, мать артиста, рассказала, что в детстве Александр закатил истерику, когда она захотела ответсти его в музыкальную школу. Сам Круг-младший пошутил, что "устроил концерт".

Он пояснил, что желание петь у него возникло после перевода из кадетского корпуса в обычную школу. Тогда к ним в класс зашла учительница по музыке за девочками, которые постоянно выступали на конкурсах.

"Открывает, смотрит на меня: "Воробьёв, а ты что сидишь? А ну встал и пошёл с нами вместе". Она не слышала моего голоса, просто сказала: "Встал, пошёл. У тебя такие родители, а ты не поёшь? Не позорь меня", — поделился Круг-младший.

Александр Круг принял участие в музыкальном телепроекте "Новая Фабрика звёзд", который прошёл на телеканале ТНТ. В рамках передачи он спел песню собственного произведения, посвящённую отцу.

Ранее стало известно, что Роману Мадянову могут присвоить звание народного артиста РФ посмертно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.