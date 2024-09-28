Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как накопить на квартиру за 5 лет: пошаговый план
Люкс снова в России: итальянский бренд Trussardi планирует возвращение на российский рынок
Сытный салат за несколько минут: белок и клетчатка в одном блюде
Россиянин оформил рекордные 26 льготных ипотек
Любовь Успенская рассказала о бандите, который преследовал её в 90-х годах
Вдова Мадянова дала клятву над гробом мужа: я буду всю жизнь молиться
Диетолог Лебедева посоветовала перекусывать в самолёте орехами, яблоками и йогуртом
Туристов не пустили в самолёт из-за бишон-фризе
Певица Нюша высказалась о романе с известным ресторатором: за мной ухаживает

Актёру Роману Мадянову посмертно присвоят звание народного артиста РФ

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов посмертно получит звание народного артиста РФ.

Актёру Роману Мадянову посмертно присвоят звание народного артиста РФ
Фото: commons.wikimedia by Дмитрий Корявов, CC BY-SA 3.0

Как пишет Telegram-канал SHOT, экспертный совет обсуждает все нюансы такого решения — оно будет принято в ближайшие дни.

Роман Мадянов скончался 25 сентября в результате рака лёгких. Болезнь ему диагностировали в 2020 году, однако прогрессировать она начала лишь в прошлом году.

В день трагедии общественные активисты движения "Ветераны России" обратились в министерство культуры с предложением дать звание народного артиста Роману Мадянову посмертно. В письме они указали на вклад актёра в развитие театрального и киноискусства.

Единственный сын Романа Мадянова Роман в разговоре с журналистами признался, что в их последнем разговоре отец обещал справиться с болезнью. При этом мужчина уже плохо ходил, но не бросал работу.

Ранее стала известная судьба сольного концерта Ирины Понаровской, похоронившей сына.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
 

«Наро́дный арти́ст Росси́йской Федера́ции» (часто можно встретить неофициальное «народный артист России») — высшее почётное звание Российской Федерации, присваиваемое за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Входит в государственную наградную систему Российской Федерации.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Последние материалы
Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица
Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом
Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты
Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику
Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь
Проблема не в погоде: названа реальная причина снижения урожая пшеницы в 2024 году
Как правильно стирать джинсы в стиральной машине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.