Актёру Роману Мадянову посмертно присвоят звание народного артиста РФ

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Заслуженный артист РФ Роман Мадянов посмертно получит звание народного артиста РФ.

Фото: commons.wikimedia by Дмитрий Корявов, CC BY-SA 3.0

Как пишет Telegram-канал SHOT, экспертный совет обсуждает все нюансы такого решения — оно будет принято в ближайшие дни.

Роман Мадянов скончался 25 сентября в результате рака лёгких. Болезнь ему диагностировали в 2020 году, однако прогрессировать она начала лишь в прошлом году.

В день трагедии общественные активисты движения "Ветераны России" обратились в министерство культуры с предложением дать звание народного артиста Роману Мадянову посмертно. В письме они указали на вклад актёра в развитие театрального и киноискусства.

Единственный сын Романа Мадянова Роман в разговоре с журналистами признался, что в их последнем разговоре отец обещал справиться с болезнью. При этом мужчина уже плохо ходил, но не бросал работу.

Ранее стала известная судьба сольного концерта Ирины Понаровской, похоронившей сына.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).





«Наро́дный арти́ст Росси́йской Федера́ции» (часто можно встретить неофициальное «народный артист России») — высшее почётное звание Российской Федерации, присваиваемое за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Входит в государственную наградную систему Российской Федерации.





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