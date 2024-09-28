Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после похорон единственного сына

Певица Ирина Понаровская решила не отменять сольный концерт в Санкт-Петербурге, несмотря на смерть единственного сына Энтони Родда.
Как пишет "КП", выступление в БКЗ "Октябрьский", запланированное на 30 сентября, никто не отменял и не переносил.
Сообщается, что ещё утром 20 сентября на концерт Ирины Понаровской оставалось много билетов, но после новостей о трагедии в семье артистки, их стали раскупать активнее. За последние девять дней зрители раскупили порядка 30% зала. Предположительно, россияне захотели выразить свою поддержку артистке.
Ирина Понаровская в настоящее время остаётся в Москве с невесткой и внуками, хотя проживает она в Санкт-Петербурге. Певица на постоянной основе общалась с сыном и поддерживала тёплые отношения.
Энтони Родд скончался 20 сентября — его тело было обнаружено в ванне. Ночью мужчина отправился принять контрастный душ, но, по всей видимости, упал. Скорее всего его не стало вследствие острой сердечной недостаточности. Ему было 39 лет.
У художника, который последние годы не работал, осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.
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Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).
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