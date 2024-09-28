Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки моются после приёма пищи?
В России могут начать учить студентов на базе отелей
Увлажнит и придаст блеск: маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
Чем подкормить малину в сентябре
Певец Шаман после объявления о разводе высказался о своей второй жене
Названа доля мировой нефти, подпадающей под санкции
Модель Анастасия Решетова раскрыла секрет молодости: таблетками такого не достигнуть
Гигантские волны-убийцы: новые открытия об их реальной высоте
Завтрак с яйцами всмятку: мнение доктора Ворончук

Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после похорон единственного сына

1:23
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Понаровская решила не отменять сольный концерт в Санкт-Петербурге, несмотря на смерть единственного сына Энтони Родда.

Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после похорон единственного сына
Фото: личный аккаунт Ирины Понаровской в Инстаграм is licensed under public domain

Как пишет "КП", выступление в БКЗ "Октябрьский", запланированное на 30 сентября, никто не отменял и не переносил.

Сообщается, что ещё утром 20 сентября на концерт Ирины Понаровской оставалось много билетов, но после новостей о трагедии в семье артистки, их стали раскупать активнее. За последние девять дней зрители раскупили порядка 30% зала. Предположительно, россияне захотели выразить свою поддержку артистке.

Ирина Понаровская в настоящее время остаётся в Москве с невесткой и внуками, хотя проживает она в Санкт-Петербурге. Певица на постоянной основе общалась с сыном и поддерживала тёплые отношения.

Энтони Родд скончался 20 сентября — его тело было обнаружено в ванне. Ночью мужчина отправился принять контрастный душ, но, по всей видимости, упал. Скорее всего его не стало вследствие острой сердечной недостаточности. Ему было 39 лет.

У художника, который последние годы не работал, осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.

Ранее певец Шаман высказался о второй экс-супруге.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Последние материалы
Почему кошки моются после приёма пищи?
В России могут начать учить студентов на базе отелей
Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после похорон единственного сына
Увлажнит и придаст блеск: маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
Чем подкормить малину в сентябре
Певец Шаман после объявления о разводе высказался о своей второй жене
Названа доля мировой нефти, подпадающей под санкции
Модель Анастасия Решетова раскрыла секрет молодости: таблетками такого не достигнуть
Гигантские волны-убийцы: новые открытия об их реальной высоте
Завтрак с яйцами всмятку: мнение доктора Ворончук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.