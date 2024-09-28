Певец Шаман после объявления о разводе высказался о своей второй жене

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, в программе "Судьба человека" публично поблагодарил вторую экс-супругу за поддержку.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

Артист, на днях объявивший о разводе с пиар-менеджером Еленой Мартыновой, признался, что с теплом вспоминает о семейной жизни. По его словам, экс-возлюбленная всегда поддерживала и помогала в самые трудные периоды. Именно она была с ним в начале его творческого пути и подставляла плечо, когда ему требовалось.

"Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело. Тот самый случай, когда мы друг другу подставляли плечо. Что ещё нужно двум людям, которые идут вместе? Подставлять плечо друг другу, быть соратниками, союзниками", — поделился рассуждениями музыкант.

В заключение Шаман отметил, что Елена Мартынова — замечательный человек.

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Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).





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