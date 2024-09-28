Модель Анастасия Решетова раскрыла секрет молодости: таблетками такого не достигнуть

Модель и блогерша Анастасия Решетова в личном Telegram-канале поделилась своими секретами молодости.
Блогерша отметила, что под молодостью подразумевает состояние, когда у человека есть жажда и энергия жизни. Она подчеркнула, что такого нельзя достичь при помощи таблеток или хирургических скальпелей. Решетова поделилась, что следует правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим сна и регулярно проверять организм на дефицит витаминов и гормонов.
Помимо этого она считает, что человек не должен терять любопытства.
"Знаете, такое правильное любопытство к жизни. Открывать для себя что-то новое, учить новые языки, пробовать новые направления. Ведь всё это ведет к главному — созданию новых нейронных связей, которые как раз и не дают нашему мозгу стареть, и, конечно, новых историй для друзей и семьи", — поделилась рассуждениями бывшая возлюбленная рэпера Тимати.
В этом году Анастасия Решетова угодила в скандал на фоне развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Исполнительница дала понять, что слухи о романе модели и женатого бизнесмена правдивы.
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