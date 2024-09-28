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Виктория Боня опубликовала тревожное сообщение с похода в Гималаях: засыпало снегом

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня написала сообщение в личном блоге о том, что сейчас она не может выйти на связь из-за выпавшего снега в горах.

Виктория Боня опубликовала тревожное сообщение с похода в Гималаях: засыпало снегом
Фото: commons.wikimedia.org by Samdesherpa, CC BY-SA 4.0

Она отправилась в поход в Гималайские горы. Сначала она пропала почти на неделю, но потом продемонстрировала результат восхождения на гору Манаслу.

Сейчас блогерша вновь встревожила поклонников, так как написала, что их по пояс засыпало снегом, поэтому она осталась без связи.

"Интернета нет. Нас засыпало снегом по пояс. Выйду на связь как смогу", — написала Виктория Боня в личном блоге.

После покорения горы Манаслу Виктория Боня не смогла сдержать слёз и призналась, что посвящает свою победу всем женщинам. Она отметила, что много сил вложила в осуществление мечты.

Ранее принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
 

Гимала́и (санскр. हिमालयः, IAST: himālayaḥ «обитель снегов», хинди हिमालय, непальск. हिमालय, тиб. ཧི་མ་ལ་ཡ, кит. упр. 喜马拉雅山脉, кит. упр. 雪域山脉, урду ہمالیہ и англ. Himalayas) — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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