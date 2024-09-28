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Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри в сопровождении охраны и полицейских отправился в тату-салон в Нью-Йорке, где провёл больше часа.

Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона
Фото: flickr.ru by DoD News Features, CC BY 2.0

Как пишет Page Six, 40-летний сын короля Карла III явно выбирал место для первой татуировки по советам влиятельных друзей — в салоне под названием East Side Ink забивались многие голливудские знаменитости, например, Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший.

Поклонники решили, что посещение тату-салона принцем Гарри без супруги Меган Маркл свидетельствует о разладе в паре. Они отмечают, что обычно татуировки люди делают в тот период, когда решают начать новую жизнь.

Принц Гарри женат на бывшей американской актрисе Меган Маркл, с которой воспитывает двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет. В 2020 году они отказались от королевских обязанностей и переехали жить в США.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал, почему извинился перед Катей Лель.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II.
 

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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