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Отар Кушанашвили раскрыл причину, почему решил извиниться перед Катей Лель

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили в авторском YouTube-шоу "КАКОВО?!" признался, что принёс извинения перед певицей Катей Лель, так как считает её хорошей женщиной.

Отар Кушанашвили раскрыл причину, почему решил извиниться перед Катей Лель
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Он обратился к поклонникам и отметил, что не сможет подарить им "хлеба и зрелищ, окропленных кровью", так как его жизнь это не фильм "Гладиатор".

"Я не буду тратить жизнь на то, чтобы портить отношения с теми немногими людьми из числа шоу-бизнеса", — пояснил телеведущий.

Отар Кушанашвили подчеркнул, что Катя Лель может верить во всё, что хочет, а он может говорить про это так, как считает нужным. Однако портить отношения с хорошей женщиной он не хочет.

Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева рассказала, что 20 сентября исполнительница получила видеосообщение от Отара Кушанашвили с извинениями. На этом фоне певица приняла решение отозвать иск к журналисту на 6,5 млн рублей.

Ранее рэпер Гуф прокомментировал новость о том, что пытается получить тайские водительские права.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.
 

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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