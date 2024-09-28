Гуф высказался о попытке получить водительские права в Таиланде за два дня: тоже хочу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) высказался по поводу новости о том, что он якобы пытается оформить водительские права в Таиланде по ускоренной схеме.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Он опроверг появившиеся слухи и пояснил, что нельзя получить местные права, не имея международных. В разговоре с Super музыкант заверил, что никого не просил ему помочь.

"Есть местный паблик, который предлагает такие услуги, и я написал, что тоже хочу права. Все поржали, так как знают, что именно в моём случае это невозможно. Не надо всё воспринимать всерьёз", — заявил певец.

27 сентября в СМИ появилась информация, что рэпер Гуф якобы пытается получить тайские водительские права, так как в России его лишили прав за употребление наркотиков. Авторы Telegram-канала SHOT написали о том, что артист нашёл русскоязычных посредников и надеется оформить документы по ускоренной схеме за два дня.

Ранее Егор Крид сообщил о новой травме на съёмках.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR.



Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.