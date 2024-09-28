Егор Крид получил новую травму на съёмках

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Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) рассказал в личном блоге, что получил новую травму во время съёмок.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

По его словам, в кино "очень жёсткие съёмки", из-за которых он уже второй раз оказывается в травмпункте. На этот раз артист повредил шею.

После осмотра врач диагностировал частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Музыкант выразил облегчение от того, что не заработал перелома. В заключение он отметил, что всё обошлось.

21 сентября Егор Крид опубликовал видеоролик, на котором запечатлён в инвалидном кресле. Чуть позже он признался фанатам, что получил травму ноги после рабочего съёмочного дня. Тогда ему диагностировали ушиб и порекомендовали выступать на концерте в бандаже.

Недавно певица Нюша прокомментировала совместные снимки с Егором Кридом и заявила, что не общается с ним близко. По её словам, она просто согласилась принять участие в коллаборации.

Ранее Сергей Светлаков рассказал, общается ли с дочерью от первого брака.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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