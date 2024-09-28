Юморист Светлаков рассказал об отношениях с дочерью от первого брака

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юморист и шоумен Сергей Светлаков признался, что его отношения с дочерью от первого брака в последние годы стали намного лучше, чем были.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, CC BY-SA 4.0

В разговоре с HELLO! он отметил, что не хочет сглазить, но сейчас они с 15-летней наследницей стали ближе друг к другу.

"Всё свободное время я провожу с семьёй и детьми. Настя всегда с нами, у Максима и Вани (детьми от второго брака артиста) с ней очень тесная связь", — поделился артист.

Первой женой Сергея Светлакова стала Юлия Ворончихина, с которой он познакомился во время учёбы в Уральском государственном университете путей сообщения. Возлюбленные вместе перебрались в Москву, где в 2008 году у них родилась дочь. Однако спустя четыре года они расстались.

В 2013 году юморист женился на Антонине Чеботаревой, которую встретил на премьере фильма "Камень" в Краснодаре. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Ивана и Максима. Ради семьи женщина отказалась от карьеры.

Ранее стало известно, что с внука Аллы Пугачёвой взыскали долги по ЖКХ.

Уточнения

Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени» (2000—2009).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.