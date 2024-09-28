С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ

С уехавшего из России в США музыканта Никиты Преснякова взыскали долги по ЖХК. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, CC BY-SA 4.0

Как отметили в пресс-службе ведомства, был вынесен приказ о "взыскании с Преснякова Никиты Владимировича задолженности по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома". Такое решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района города Москвы.

При этом сумма долга не раскрывается.

Известно также, что внука народной артистки СССР Аллы Пугачёвой оштрафовали на 41 тысячу рублей за неоплаченную парковку в центре Москвы. Ещё до отъезда из России музыкант оставлял свой Lexus на парковке, но не оплачивал. Задолженность пришлось взыскивать через суд.

Никита Пресняков родился в союзе певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Когда мальчику было шесть лет, пара распалась. В 2022 году артист уехал из России из-за начавшейся специальной военной операции на Украине. Сейчас вместе с супругой, моделью Алёной Красновой он проживает в США.

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Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.





А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).





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