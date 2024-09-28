Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход

Рекламное агентство Дени Байсарова, внука Аллы Пугачёвой, уже три года работает в убыток, сообщает Telegram-канал "Mash".

Фото: социальные сети Дени Байсарова is licensed under Public Domain

26-летний Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте, живёт в Москве. В 2021 году он основал агентство, специализирующееся на вечеринках и искусстве, организуя мероприятия в Москве и Лондоне. Однако несмотря на масштабность мероприятий и присутствие команды, проекты не приносят прибыли. Только за 2023 год компания Дени потеряла 2,2 миллиона рублей. Возможно, виной неудач стали экономические трудности, или же в принципе отсутствие спроса на подобные услуги.

На прошлой неделе молодой бизнесмен впервые появился на публике после недавнего заявления матери, Кристины Орбакайте, о том, что она не планирует возвращаться в Россию. Его заметили на светском мероприятии в арт-галерее Полины Аскери на Патриарших прудах.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).



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