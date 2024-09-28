Иосиф Пригожин раскрыл секрет счастливого многолетнего брака с певицей Валерией: пусть называют подкаблучником

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Медиаменеджер Иосиф Пригожин заявил, что их многолетний счастливый брак с певицей Валерией построен на "ангельском" терпении.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

В разговоре с Life он сравнил семейные отношения с государством и признался, что именно так они относятся к своей семье.

"Мы так и воспринимаем нашу семью — наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия — за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас шесть детей, вы несёте ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем всё возможное, чтобы не допустить раскола дома", — поделился продюсер.

Он отметил, что в отношениях необходимо уметь прислушиваться и идти первым навстречу. Медиаменеджер признался, что ему всё равно, если его назовут подкаблучником — он любит свою жену и готов сделать для неё всё возможное.

В заключение мужчина отметил, что важно понять, чего хочется в жизни и с кем хочется встретить старость, а когда находишь своё, то другое тебя не интересует.

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Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».





Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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