Алёна Водонаева в жёсткой форме высказалась о помолвке Ани Лорак с тренером по йоге: я против

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Блогерша Алёна Водонаева отреагировала на новость о том, что возлюбленный Ани Лорак сделал предложение руки и сердца певице в день её рождения.

Фото: flickr.ru by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya, CC BY 2.0

Тренер по йоге встал на одно колено и преподнёс любимой женщине кольцо. Под опубликованным видеороликом в личном блоге Виджраку признался, что "некоторые подарки должны быть вечными".

По представленным кадрам видно, что исполнительница сначала смутилась, а затем расплакалась, приняла кольцо и сказала заветное "да".

На новость о помолвке артистки с тренером по йоге отреагировала блогерша и бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева. Она заявила, что против этого союза, хоть её мнения никто и не спрашивал.

"Не для испанца наша дива цвела. Один муженёк из Турции уже был", — написала блогерша в своем Telegram-канале.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. Из-за измен мужчины брак распался.

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Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица.



Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».





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