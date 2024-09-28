73-летний режиссёр Алексей Учитель высказался о будущем дочерей от 40-летней Юлии Пересильд

Режиссёр Алексей Учитель высказался о талантах дочерей — Анны и Марии — рождённых от актрисы Юлии Пересильд. Кинематографист уверен, что девочки пойдут по стопам родителей.
Как пишет "КП", 73-летний Учитель предположил, что его старшая наследница Анна, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте", сможет стать востребованной актрисой. Он отметил, что 15-летняя девушка серьёзно относится к делу.
"Уверен, что Аня пойдёт по актёрской линии, но нужно ещё учиться, очень внимательно сейчас выбирать, не опускать планку", — говорит режиссёр.
При этом младшая Мария тоже участвует в кастингах, но не готова работать с каждым режиссёром. Алексей Учитель подчёркивает, что 11-летняя девочка сама предпочитает монтировать и снимать.
Юлия Пересильд родила двоих дочерей от режиссёра Алексея Учителя, который был женат. В настоящее время актриса состоит в романтических отношениях с коллегой Михаилом Тройником.
Ранее Кристина Асмус поделилась с поклонниками важной новостью.
Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.