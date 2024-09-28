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73-летний режиссёр Алексей Учитель высказался о будущем дочерей от 40-летней Юлии Пересильд

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Алексей Учитель высказался о талантах дочерей — Анны и Марии — рождённых от актрисы Юлии Пересильд. Кинематографист уверен, что девочки пойдут по стопам родителей.

73-летний режиссёр Алексей Учитель высказался о будущем дочерей от 40-летней Юлии Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Как пишет "КП", 73-летний Учитель предположил, что его старшая наследница Анна, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте", сможет стать востребованной актрисой. Он отметил, что 15-летняя девушка серьёзно относится к делу.

"Уверен, что Аня пойдёт по актёрской линии, но нужно ещё учиться, очень внимательно сейчас выбирать, не опускать планку", — говорит режиссёр.

При этом младшая Мария тоже участвует в кастингах, но не готова работать с каждым режиссёром. Алексей Учитель подчёркивает, что 11-летняя девочка сама предпочитает монтировать и снимать.

Юлия Пересильд родила двоих дочерей от режиссёра Алексея Учителя, который был женат. В настоящее время актриса состоит в романтических отношениях с коллегой Михаилом Тройником.

Ранее Кристина Асмус поделилась с поклонниками важной новостью.

Уточнения

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».
 

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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