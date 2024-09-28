Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача

Актриса Кристина Асмус в личном блоге призналась, что впервые за 11 лет появится на экране в роли врача.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По её словам, она долгое время отказывалась от роли медиков после участия в сериале "Интерны". Сейчас артистка получила роль травматолога НИИ Склифосовского и уже три месяца снимается в проекте. Асмус рассказала, что её героиня — эмоциональная и треводжная карьеристка, которой каждый день приходится отстаивать личные границы и справляться с прессингом.

"Мои будни сейчас — это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т. д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти в ординатуру", — заключила артистка.

Кристина Асмус ещё во время учёбы в театральном училище получила роль Вари Черноус в сериале "Интерны", который подарил ей известность. В 2013 году она ушла из проекта.

Ранее стало известно о запрете на концертах Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).





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