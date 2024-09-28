Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
Максим Галкин* ввёл строжайший запрет на своих концертах после скандала в Дубае
Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки
Соевый соус: польза и возможный вред
Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста
Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа
"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
Брат Кейт Миддлтон раскрыл состояние принцессы после химиотерапии

Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в личном блоге призналась, что впервые за 11 лет появится на экране в роли врача.

Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По её словам, она долгое время отказывалась от роли медиков после участия в сериале "Интерны". Сейчас артистка получила роль травматолога НИИ Склифосовского и уже три месяца снимается в проекте. Асмус рассказала, что её героиня — эмоциональная и треводжная карьеристка, которой каждый день приходится отстаивать личные границы и справляться с прессингом.

"Мои будни сейчас — это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т. д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти в ординатуру", — заключила артистка.

Кристина Асмус ещё во время учёбы в театральном училище получила роль Вари Черноус в сериале "Интерны", который подарил ей известность. В 2013 году она ушла из проекта.

Ранее стало известно о запрете на концертах Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Последние материалы
Соевый соус: польза и возможный вред
Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста
Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа
"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
Брат Кейт Миддлтон раскрыл состояние принцессы после химиотерапии
Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать
Reddit: часы Судного дня переведут на 45 секунд до Армагеддона
Чем здоровью могут повредить частые КТ
Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"
Эксперт Хромов: как и когда готовить посадочную яму для яблони
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.